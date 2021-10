Professoras da UEL abordam saúde da mulher em lives do Outubro Rosa

Um grupo de professoras da UEL (Universidade Estadual de Londrina) foi convidado a participar de uma série de quatro lives no Outubro Rosa. Promovidas pela Comissão de Saúde da Mulher e pelo Conselho Municipal de Direitos da Mulher, da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) e da Secretaria Municipal de Saúde, as lives vão abordar temas relevantes sobre a saúde feminina, sempre às quartas-feiras, às 17 horas.

Na tarde de quarta-feira (6), as palestras se iniciaram com as convidadas Marselle Nobre de Carvalho, chefe do Departamento de Saúde Coletiva do CCS (Centro de Ciências da Saúde) da UEL, e Jucelei Pascoal Boaretto, doutoranda no Programa de Pós-graduação em Enfermagem e coordenadora de Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária da Secretaria de Saúde. O tema da palestra foi “Qualidade de vida e saúde da mulher”.

No próximo dia 13, o evento prossegue com a palestra “Planejamento reprodutivo” (acesse ao clicar no nome da palestra), com a enfermeira obstetra e Coordenadora de Saúde da Mulher na Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Priscila Colmiran.





Já no dia 20, a palestra “Câncer de útero e ovário” será realizada com a médica Beatriz Daou Verenhitachi, mastologista do Cismepar (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema), e Marcos André da Silva, ginecologista e obstetra das secretarias de Saúde de Londrina e Ibiporã e Cismepar .

Por fim, no dia 27, o mês do Outubro Rosa será encerrado com a palestra “Saúde mental e bem-estar”, com as convidadas Fernanda Vargas Ilario, médica psiquiátrica e vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, e Regina Celia Rezende Bueno Machado, professora do Departamento de Enfermagem da UEL.





Acesse neste link a programação completa.