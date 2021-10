Educação financeira é tema de oficina online gratuita para mulheres

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), por meio do COM (Centro de Oficina para Mulheres), vai realizar a oficina “Educação financeira: Como economizar na compra do supermercado?”.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O evento será nesta quinta-feira (7), às 15h, com transmissão pela internet, através do Google Meet. A oficina é voltada para as mulheres acima de 18 anos, e a inscrição é feita pelo WhatsApp (43) 9 9945-0056. A participação é gratuita.

Continua depois da publicidade





A ministrante será a professora Regina Célia Guapo Pasquini, no departamento de Matemática da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





A secretária de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, contou que o COM fez contato com o Departamento de Matemática da UEL para solicitar oficinas dentro de um projeto de extensão que universidade tem, de educação financeira.

Continua depois da publicidade





“O tema Como Economizar na compra do Supermercado é uma solicitação das próprias mulheres atendidas pelo Centro de Oficinas”, disse.





Segundo a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, em função da crise econômica, ir ao supermercado com planejamento faz toda a diferença no orçamento doméstico ao final do mês.





“Essa oficina vai trazer essa orientação de como economizar e planejar as compras”, apontou.