Professores da UEL decidem esperar resposta do governo sobre Plano de Carreira

As salas de aula da UEL (Universidade Estadual de Londrina) amanheceram vazias nesta terça-feira (22). Os professores da instituição - seguindo o que foi decidido também pelas outras seis universidades - cruzaram os braços por um dia como forma de reivindicar a aprovação do PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários).





Os docentes também fizeram uma assembleia e aprovaram a realização de uma nova assembleia no dia 4 de setembro para avaliar o cenário estadual e, se não houver uma proposta, a possibilidade de retorno do movimento grevista.

Publicidade

Publicidade





Durante a greve realizada entre maio e junho, a principal bandeira da categoria foi o pagamento da data-base à época de 42%, resultado de sete anos de acúmulo. O governo do Estado acabou pagando 5,79% para todo o funcionalismo neste mês de agosto.





Mas nesse período também foi colocada em pauta a mudança nas carreiras a partir de um documento construído dentro da Apiesp (Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público). E, em meio à paralisação docente, foi sinalizado por entidades e pela própria administração que a volta à normalidade poderia fazer o PCCS tramitar.

Publicidade





O presidente do Sindiprol/Aduel, Cesar Bessa, afirma que a categoria está na expectativa de que o governo estadual apresente à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) uma proposta do plano de carreiras.





“Havia uma proposta que foi proposta e encaminhada, passou pela Seti [Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior], pela Seap [Secretaria da Administração e da Previdência] e, pelo conhecimento que temos, está em trânsito na Casa Civil”, disse o presidente, apontando que há informações de que o documento pode tramitar entre o fim de agosto e o início de setembro. “E é isso que está sendo para nós por representantes do Legislativo e do Executivo.”





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA: