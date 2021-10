Projeto da UEL colabora com cálculos e relatórios sobre o índice da cesta básica

O índice da cesta básica em Londrina aumentou 2,22% em setembro, segundo divulgação feita no último dia 30. O número indica que o preço foi para R$ 529,90 – contra R$ 518,42 de agosto. O cálculo desse índice ganhou mais agilidade desde 2020, por meio de uma parceria do projeto de extensão da UEL (Universidade Estadual de Londrina) “Econostat: Grupo de Extensão em Estatística Econômica” com o Nupea (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicada) da UTFPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná), Campus Londrina.

Em Londrina, o cálculo e a divulgação desse índice são feitos desde maio de 2001, pelo professor e economista, Flavio de Oliveira Santos. Atualmente, o Nupea é responsável pela coleta dos valores dos produtos que compõem a cesta básica e pela definição dos supermercados, que irão compor a amostragem. A participação do projeto Econostat é no cálculo e elaboração de relatórios a partir da utilização de um software livre e gratuito, chamado R, cujo principal benefício é imprimir rapidez ao processo.

Análises estatísticas - Segundo Lucas Santana da Cunha, professor do Departamento de Estatística, do CCE (Centro de Ciências Exatas), e coordenador do projeto Econostat, o R é voltado para análise estatística, sendo um dos mais utilizados entre os pesquisadores do mundo todo. No projeto, é utilizado também o pacote R Markdown, que “faz o meio de campo do conteúdo com a análise”.





O professor da UEL explica que é só entrar com dados novos e o software atualiza as informações, gerando o relatório novo. “Com isso ganha-se tempo na formulação desses relatórios, porque 70% da confecção já é feita de forma automática”, afirma.





Lucas Cunha se diz satisfeito em atuar em conjunto com o coordenador do Nupea, Marcos Rambalducci, professor da UTFPR-Londrina, uma vez que contribui com os estudos, dando mais agilidade à tabulação dos dados estatísticos. Como próxima etapa da parceria, serão realizados estudos e análises sobre o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de Londrina e região.





Projeto de extensão e ensino - O Econostat é cadastrado como projeto de extensão e ensino. A parte de ensino capacita os estudantes do curso de Ciências Econômicas, do Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados), onde o professor leciona há seis anos.





Eles aprendem o conteúdo sobre o software R e montam materiais, que podem ser utilizados pelas comunidades internas e externas – aí a parte da extensão.





Além de relatório de índices, como o da cesta básica, já foram produzidos materiais didáticos, apostilas, tutorias em linguagem de programação para sites, com auxílio dos pacotes do R: “Blogdown” e “Bookdown”. Todo o material está disponibilizado no site do Grupo Econostat.





Com essa capacitação para utilizar o software R, Lucas Cunha afirma que os estudantes conseguem aliar as análises econômicas, estudadas no curso, com a programação de um software estatístico, o que faz com o que “o aluno se torne um profissional bastante diferenciado” para o mercado.





Integrantes – Participam atualmente do projeto os estudantes de Ciências Econômicas Elton Massahiro Saito Loures, João Pedro Butinholi Almeida e Kevin Gustavo Alves de Oliveira; além dos professores Nicole Caldas Pan, do Departamento de Estatística, do CCE (Centro de Ciências Exatas), e Michel Augusto Santana da Paixão, do Departamento de Economia, do Cesa; e o colaborador externo Paulo Vitor Missaka.