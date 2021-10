Projeto da Uenp que dá suporte a pessoas que queiram parar de fumar está com inscrições abertas

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas para o projeto destinado a pessoas que queiram parar de fumar. O tratamento é gratuito, com acompanhamento semanal. Os interessados em participar podem se inscrever até sexta-feira (22) neste link.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A iniciativa é do Gama (Grupo Antitabagismo e Manutenção da Abstinência), da Uenp, que foi criado para levar aos fumantes de Jacarezinho e região a possibilidade de participar de um programa de cessação tabágica de qualidade. O grupo teve início em 2019 e envolve alunos de graduação e pós-graduação da Uenp e da Unesp (Universidade Estadual Paulista), além de professores da Universidade Estadual do Norte do Paraná.

Continua depois da publicidade





O programa tem grupos de cessação que duram, em média, 12 semanas de intervenção. É aplicada a TCC (Terapia Cognitivo Comportamental), com aulas a respeito de diferentes temas sobre o tabagismo como os malefícios do cigarro, os benefícios de parar de fumar, estratégias de como parar e toda orientação de como realizar o processo de cessação, que será feito em conjunto com os participantes.





A participante do projeto e aluna de pós-graduação da Unicentro, Rafaela de Souza, explica que a terapia utilizada é comprovadamente eficaz e que, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), é um tratamento usual para a cessação do tabagismo. “A TCC faz com que o tabagista, por meio das sessões, compreenda os riscos que o cigarro traz para sua saúde e entenda todos os benefícios de parar de fumar. O processo será realizado em três fases: de preparação, retirada do cigarro e manutenção”, descreve Rafaela.

Continua depois da publicidade





Há também incentivo à prática da atividade física, que tem se mostrado uma grande aliada para manter a abstinência dos tabagistas, uma vez que eleva o nível de endorfina no organismo, hormônio que ajuda na redução da dependência da nicotina, ajudando a combater ansiedade, mau humor e desejos de fumar, associados à abstinência.





São 12 encontros semanais, seguidos de nove encontros mensais. “Haverá acompanhamento e manutenção da abstinência a nicotina dos indivíduos inseridos no programa até, pelo menos, um ano após pararem de fumar, para que assim sejam considerados ex-tabagistas”, informa Rafaela.





Avaliação - O grupo também contará com avaliação médica e fisioterapêutica para auxiliar os participantes em todo o processo da cessação, além de demonstrar a melhora efetiva com o passar dos meses sem fumar.





O projeto foi idealizado pela professora da Uenp Mahara Proença, seguindo moldes de um programa antitabagismo já existente na Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Presidente Prudente (SP), do qual ela também faz parte.





É possível acompanhar o trabalho do Gama nas redes sociais (instagram: @gamauenp; facebook: Gama Antitabagismo; site: gamatabaco.wixsite.com/gamauenp. Mais informações pelos telefones (43)98485-9187 (Gabriely) e (43) 98860-0853.