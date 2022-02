Prouni disponibiliza vagas para consulta

As vagas ofertadas para o primeiro semestre do Prouni (Programa Universidade para Todos) estão disponíveis para consulta no site do programa. Neste ano, o processo seletivo tem recorde de oportunidades. Serão 273.001 vagas para os candidatos, sendo 181.036 para bolsas integrais e 91.965 parciais (que cobrem metade da mensalidade do curso), contemplando 19.584 cursos de graduação, em 1.085 instituições participantes.

As inscrições para o Prouni 2022.1 poderão ser feitas entre os dias 22 e 25 de fevereiro, conforme edital. A consulta das vagas pode ser feita filtrando por tipo de bolsa (integral e parcial), modalidade (presencial e a distância), curso, turno, instituição e localidade do campus.

Para concorrer às bolsas integrais do Prouni o candidato precisa comprovar ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.





Além do critério de renda, para participar é preciso ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) mais atual e obtido média igual ou superior a 450 pontos nas objetivas e não ter zerado a redação.





O estudante interessado em uma das vagas pelo Prouni deve ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral da respectiva instituição. Em dezembro de 2021 foi liberada a candidatura para alunos que cursaram o ensino médio em colégios particulares, mesmo sem bolsa de estudos, desde que se encaixem nos critérios de renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. No entanto, tal mudança só será válida a partir da seleção do Prouni 2022.2.

Cronograma





- Inscrições: 22 a 25 de fevereiro.





- Resultado dos pré-selecionados: 1ª chamada - 2 de março; 2ª chamada – 21 de março.





- Comprovação das informações da inscrição: 1ª chamada – 3 a 14 de março; 2ª chamada – 21 a 29 de

março.





- Lista de espera: 4 e 5 de abril (manifestar interesse em participar); 7 de abril (divulgação dos pré-selecionados em lista de espera); 8 a 13 de abril (comprovação das informações dos pré-selecionados em

lista de espera).