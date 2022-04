Restaurante da UEL comemora 24 anos com cardápio especial e bolo na sobremesa

O RU (Restaurante Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) comemora 24 anos de atividades nesta quinta-feira (28) com um cardápio considerado especial pelos milhares de usuários fiéis – arroz, feijão, filé de frango à milanesa, creme de milho e salada de repolho, além da alternativa vegetariana. Quem for ao RU nesta quinta terá direito ainda ao tradicional bolo de pote, de sobremesa. A expectativa é atender mais de 4 mil pessoas somente no horário de almoço, que será servido das 11 às 14 horas.

Inaugurado em 30 de abril de 1998, o RU é uma divisão do SEBEC (Serviço de Bem Estar à Comunidade). Segundo a diretora do SEBEC, Betty Elmer Finatti, o cardápio com direito a bolo é uma forma de comemorar com a comunidade universitária a data de inauguração do restaurante no Campus, que tem quase 4 mil metros quadrados de área construída.

O RU passou por uma grande reforma, em 2015, que modernizou toda área de cozinha, além de ampliar o espaço do refeitório. Ao todo foram investidos R$ 8,2 milhões com recursos próprios da Universidade, em valores de 2015, considerando a aquisição de novos equipamentos e utensílios. Após a reforma, a comunidade universitária passou a contar com 185 mesas, totalizando 750 assentos, destacando-se 6 lugares reservados a cadeirantes.





RU em números





Para se ter uma dimensão da importância do serviço, anualmente são atendidas mais de 455 mil pessoas durante o almoço e o jantar. Nos últimos dois anos, com a pandemia do novo Coronavírus, o RU se adequou para servir refeições embaladas, cumprindo a missão de fornecer uma alimentação balanceada atendendo as necessidades nutricionais de toda a comunidade universitária.

