Taxa de inscrição do Vestibular UEL 2023 é reajustada para R$167,00

Depois de dois anos de preço público abaixo dos custos operacionais, o CA (Conselho de Administração) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) aprovou um reajuste no valor da inscrição do Vestibular 2023 que subirá para R$167,00. As inscrições serão realizadas de 25 de agosto a 10 de outubro, sendo que o Vestibular será realizado em duas etapas – dia 5 de março (1ª fase) e dias 2, 3 e 4 de abril (2ª fase). De acordo com o cronograma aprovado, a 1ª chamada do Vestibular será divulgada em 2 de maio de 2023, com início do ano letivo previsto para meados de 2023.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a Coordenadora de Processos Seletivos, professora Sandra Garcia, o valor cobrado nos dois últimos concursos 2021 e 2022, realizados em fase única, foi de R$ 135,00 e de R$ 140,00, respectivamente. Em 2020, com a prova em duas etapas, os vestibulandos pagaram um preço público de R$ 153,00. De acordo com a professora, o reajuste foi implementado em cima do valor de 2020, considerando os custos de realização de um Vestibular em duas etapas.

Continua depois da publicidade