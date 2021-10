Secretaria de Educação de Londrina passa a fazer atendimentos na nova sede

A partir dessa quinta-feira (7), a SME (Secretaria Municipal de Educação) deu início aos atendimentos presenciais na sua nova sede, que fica na Rua Humaitá nº 900, no espaço do antigo Mercado do Quebec, entre as Ruas Humaitá, Raja Gabaglia e Virgínia.



A mudança teve início na segunda-feira (4), quando os servidores municipais começaram a levar o mobiliário e os equipamentos eletrônicos do prédio antigo, situado na Rua Mar Vermelho, 35, próxima à Avenida Madre Leonia Milito, para o novo endereço.

Com isso, novas salas de trabalho estão ganhando forma e segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, a mudança faz parte dos preparativos para a inauguração oficial do espaço, que deve acontecer no dia 18 de outubro, com a presença do prefeito Marcelo Belinati.





“Nós já estamos no prédio novo. É o sonho da casa própria, mas ainda estamos ajeitando todas as coisas e preparando para a inauguração. Estamos trabalhando normal, atendendo a população pelos telefones e pelo Whatsapp e, eventualmente, se alguém precisar ir até a nova secretaria pode ir, que há servidores lá atendendo”, disse Paschoal.

Devido à mudança física, o atendimento no antigo endereço não está mais sendo realizado. Assim, quem precisar pode entrar em contato com a Secretaria de Educação, pode telefonar para o (43) 3375-0101 ou (43) 3375-0022 (que também é Whatsapp), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. O setor de Protocolo da Secretaria de Educação funciona das 7h às 18h, em dias úteis. Quem preferir pode mandar um e-mail para o [email protected].





Sobre o novo prédio – Estão trabalhando na nova sede 165 profissionais de todas as diretorias da Secretaria de Educação, como a Diretoria Financeira, Pedagógica, Administrativa e de Planejamento, além dos representantes dos Conselhos Municipais de Educação; de Alimentação Escolar e o do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Apenas o setor de estoque e da marcenaria não ficam sediados no mesmo prédio.





A reforma e ampliação do antigo Mercado Quebec permitiu a construção de 792,54 m², fazendo com que o espaço passasse de 646,9 m² para 1.439,44 m² em área total construída. O local foi cedido pela Cohab (Companhia de Habitação de Londrina) e agora conta com um mezanino no piso superior da estrutura, salas administrativas, de assessoria e ouvidoria, gabinete, cozinha, dois novos sanitários, copa, áreas de atendimento, almoxarifado, depósito, estacionamento para funcionários e outros espaços.





Tudo conforme as normas do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Para isso, a Prefeitura de Londrina investiu cerca de R$ 3,5 milhões e deve economizar R$ 30 mil por mês, que eram pagos em aluguel, ou R$ 3.24 milhões em 10 anos.