Senado vai discutir "homeschooling" em audiências públicas

Definido como relator do projeto do homeschooling da Comissão de Educação do Senado, o senador Flávio Arns (Podemos-PR) quer aprofundar o debate antes de dar o seu parecer. Em entrevista à FOLHA, ele não adiantou se é contra ou a favor da proposta. "Queremos ouvir todos os envolvidos para chegar a uma reflexão profunda, por isso vamos convocar uma série de audiências públicas", disse.

O requerimento deve ser votado na semana que vem na comissão. Arns citou que quer ouvir a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), o Consed (Conselho dos Secretários de Educação), o Ministério da Educação e famílias e entidades que defendem o ensino domiciliar.





A reportagem procurou os outros dois senadores paranaenses. Oriovisto Guimarães (Podemos) disse pela assessoria de imprensa que o projeto "não deve prosperar" no Senado, mas preferiu não dar mais detalhes. Alvaro Dias (Podemos) não retornou o contato da entrevista.

Se depender da vontade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o tema não será votado tão cedo no plenário. Ele avisou a base do presidente Jair Bolsonaro (PL) que o assunto não é prioridade.





Na Câmara Federal, o texto relatado pela deputada Luísa Canziani (PSD-PR) passou sem dificuldades. No entanto, o projeto que regulamenta o homeschooling traz algumas regras, como a obrigação dos pais terem formação superior e do aluno estar matriculado em uma escola, que fará o acompanhamento.





