Taxa de abstenção do Vestibular UEM 2021 é menor do que no concurso anterior

O Vestibular 2021 da UEM (Universidade Estadual de Maringá) ocorreu neste domingo (20). Pela primeira vez, o concurso teve apenas um dia de provas, registrando uma taxa de abstenção de 33%. O índice de faltas é menor que a do Vestibular 2020 (46,27%), que ocorreu em maio do ano passado, com dois dias de provas.

De acordo com a professora Maria Raquel Natali Marçal, coordenadora da CVU (Comissão do Vestibular Unificado), o índice de faltosos é expressivo, mas não tão alto se comparado ao concurso do ano passado. Um dos fatores que pode ter contribuído para a abstenção deste ano é o fato da prova ter sido aplicada em uma fase de alto registro de contaminações pela Covid-19, dez vezes maior que em maio de 2020.





Ainda de acordo com Marçal, não dá para comparar a situação atual com períodos de normalidade, quando, nos vestibulares de inverno e verão, a desistência girava em torno de 15% a 18%.





Prova

Neste ano, o concurso teve 14.541 inscritos, que concorrem a uma das 2.367 vagas ofertadas – resultado da soma das vagas dos Vestibulares de Inverno e Verão. Dentre os candidatos, 2.966 concorreram pelo sistema de Cotas Sociais, Cotas Sociais para Negros e Cotas para Negros.





Respeitando todos os protocolos de biossegurança, as provas foram aplicadas nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama.





A prova de Redação requisitou a elaboração de um artigo de opinião (gênero textual), levando em conta que, em 2022, o Brasil terá eleições. O candidato deveria considerar que a escola em que estava matriculado promoveu um seminário para estimular a reflexão sobre a importância, para a vida do cidadão brasileiro, do ato de votar.





Cursos concorridas





Nesta edição, o curso de Medicina foi o mais concorrido (395.07 candidatos por vagas universais), seguido por Odontologia (34.78/vaga universal), Psicologia (32.96/vaga universal); Direito Matutino (29.03/vaga universal), Arquitetura e Urbanismo (28.53/vaga universal), Biomedicina (28.42/vaga universal), Ciência da Computação (28.21/vaga universal), Direito Noturno (26.37/vaga universal) e Medicina Veterinária (26.35/vaga universal).





Resultado





O resultado do Vestibular 2021 será divulgado em 20 de abril, a partir das 10h, no site da CVU. Os aprovados e matriculados irão ingressar no ano letivo de 2022.