'Tema da redação do Enem é recorrente nas mídias sociais', diz professora de Londrina

O tema da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 é "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". A redação integra o primeiro dia de prova, realizada neste domingo (13). A professora de oficina de redação do Colégio Marista de Londrina, Lais Marina Souza Sorace, afirmou que os professores da áreas de linguagem e professores de ciências humanas ficaram contentes e satisfeitos com o tema proposto.





"É um tema que surpreende por ter passado na aprovação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), porque abre precedente para falar de algumas inconsistências do governo atual, porém acredito que o tema tenha caráter universal com os quais as escolas trabalharam", afirmou.

De acordo com ela, os alunos, de maneira geral, devem ter gostado, porque é um tema recorrente em todas as mídias sociais. "Lendo a frase tema, ela é bastante abrangente. Ao ler o eixo do Ministério da Cidadania o que eles definem como sendo povos tradicionais brasileiros, acredito que vá para as prerrogativas de que são as comunidades quilombolas e os povos indígenas e quais os desafios para a valorização desse povo", observou.





Segundo ela, é possível desenvolver o tema usando filmes (como Medida Provisória) ou letras de música. "Dá para trabalhar em torno da questão do preconceito contra esses povos e a falta de conhecimento dessas comunidades como sendo responsáveis pela identidade original do brasileiro. Até a Semana de Arte Moderna de 1922 dá para usar como repertório", acrescentou.

