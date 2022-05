Tradição das festas juninas põe conhecimentos em prática

A cultura de um povo tem lugar na escola. Transmitir conhecimentos acumulados por gerações aos alunos é um trabalho de dedicação dos professores, em um compromisso continuado com a formação de cada cidadão. As festas juninas, por sua vez, avançam bem mais que mero evento festivo. Representam a culminância de estudos interdisciplinares como: a celebração à farta colheita, a relação do homem com a natureza, as referências geográficas e históricas ligadas ao tema.

As celebrações nas escolas municipais estão programadas para junho e julho. A festa julina do Centro Municipal de Educação Infantil Nissia Rocha Cabral, no conjunto Cafezal 1, zona sul de Londrina, está programada para ser realizada no dia 9 de julho. O evento integra o "Dia de Quem Acolhe", iniciativa que ocorre uma vez por ano com a participação da comunidade escolar - sendo que o possível avanço da Covid-19 pode transferir para outubro os eventos de todas as escolas do município.

Alinhadas com o encerramento do semestre, muitas escolas se utilizam desse momento para chamar a comunidade e dialogar com ela após o período de aulas com as turmas. É o que explica a Gerente de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Londrina, Adriana Haruyoshi Biason. "Estão inseridas no calendário escolar, é um marcador temporal importante e essa será a primeira festa após o período de pandemia em que as aulas presenciais estavam suspensas", lembra.





