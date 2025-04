UEL abre vagas para atendimento de gestantes de Londrina em projeto de fisioterapia na gravidez

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) por meio do CCS (Centro de Ciências da Saúde), está ofertando vagas de atendimento gratuito para gestantes em seu projeto de extensão: avaliação e Intervenção da Fisioterapia no ciclo gravídico-puerperal. Os atendimentos se iniciam no dia 04 de abril e ocorrerão às sextas-feiras das 15h30 até 17h.





Além de ter, entre 16 e 30 semanas de gestação, as interessadas deverão se inscrever pelo WhatsApp ((43) 99992-8707) - pois as vagas são limitadas - e estar com o pré-natal em dia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Segundo os organizadores do projeto, a ideia por trás da proposta é de "preparar o corpo feminino para as modificações gestacionais e promover educação em saúde através de temas teóricos relacionados à gestação, parto e puerpério".