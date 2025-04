UEL: Inscrições para instrutores do curso pré-vestibular terminam na quarta-feira

Termina às 20h desta quarta-feira (9) o prazo para as inscrições para instrutores do Cepv-UEL (Curso Especial Pré-Vestibular da Universidade Estadual de Londrina).





De acordo com o edital Proex 069/2025, as vagas são para estudantes da universidade, com exceção dos que estão no último ano de graduação ou matriculados na pós-graduação. O valor mensal da bolsa é de R$ 800 para uma carga horária de 30 horas semanais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme o Cepv, há oportunidades para instrução de todas as disciplinas. Interessados podem acessar o formulário de inscrição no site ou no Instagram do Cepv. Além dos formulários, os candidatos ainda devem entregar os documentos solicitados no edital até 9 de abril no Cepv, localizado no campus universitário da UEL. O atendimento é das 14h às 20h.





A seleção de vagas será segundo a necessidade do curso e disponibilidade de vagas, além da classificação dos candidatos. As oportunidades são para as áreas de Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, Gramática, História, Inglês, Literatura, Matemática, Química, Redação e Sociologia.





O candidato fará uma prova teórica da disciplina escolhida para instrução. Em caso de aprovação, ele fará uma prova didática e, posteriormente, uma entrevista e análise de currículo. O resultado da seleção ocorre no dia 30 de junho, divulgado no site e nas redes sociais do Cepv.