UEL organiza audiência pública sobre a Lei Geral das Universidades nesta quarta

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio da Assuel (Sindicato dos Servidores Públicos e Técnico-administrativos) e Sindiprol/Aduel, vai organizar, nesta quarta-feira (23), uma audiência pública sobre a crise na Universidade e a LGU (Lei Geral das Universidades).



A direção afirma que a UEL está enfrentando problemas relacionados a falta de servidores, ausência de concursos públicos, terceirizações e subfinanciamento, além da não reposição das perdas inflacionárias, que já corroeu desde 2016 mais de 30% dos salários do funcionalismo público.

Para debater o assunto será feita uma audiência na quarta-feira, a partir das 9h, na Câmara de Vereadores de Londrina, que contará com a presença da direção da UEL, do HU (Hospital Universitário), do Ministério Público, de vereadores e outras autoridades. A audiência será aberta e também terá transmissão pelos canais da Câmara de Londrina.