UEL promove palestra sobre exercício físico e saúde da mulher

Nesta sexta-feira (8), o professor Crivaldo Gomes Cardoso Junior, da UEL (Universidade Estadual de Londrina), é o convidado do GESEN (Grupo de Estudos sobre Envelhecimento), para palestra a partir das 14h15, no Espaço AML Cultural, localizado próximo à Concha Acústica, no Centro de Londrina. O tema da palestra será “Não me esqueças”, relacionado à necessidade das pessoas priorizarem o exercício físico mas atividades cotidianas.

O professor Crivaldo Gomes trabalha com fisiologia do exercício, doenças cardiovasculares e saúde da mulher. Durante a palestra ele vai abordar o significado da autossabotagem, ou seja, o comportamento de recusa do exercício físico na vida diária. Também vai falar sobre a importância da atitude e da libertação para uma vida com qualidade, a partir da adoção da rotina de movimento e alimentação adequada.