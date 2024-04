Mais de 2,3 mil candidatos compareceram ao teste seletivo da prefeitura para professores

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), aplicou no último domingo (21) a prova objetiva do teste seletivo para as funções de professor de Educação Básica e professor de Educação Física da rede municipal de ensino. Ao todo, 2.372 pessoas realizaram a avaliação em salas da Universidade Estadual de Londrina (UEL), respondendo 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 20 de Conhecimentos Específicos. A pontuação máxima é de 60 pontos, enquanto a nota mínima para aprovação é de 30 pontos.





O número de candidatos inscritos ausentes na prova foi de 485, o que representa 16,98% dos 2.857 que se inscreveram para o teste.

Ainda ontem, após a prova, foram disponibilizados o gabarito preliminar e os cadernos de provas para os dois cargos abertos no teste seletivo pelo Edital nº 038/2024. Todas as informações referentes a este certame público estão disponíveis no portal da Prefeitura, na área de Concursos e Testes Seletivos.





O período para a apresentação de recursos ante o gabarito preliminar e a prova vale desde esta segunda-feira (22) até as 17h de terça-feira (23), conforme as regras do item 10 do edital de abertura. Os candidatos interessados em realizar o procedimento devem expor com precisão e clareza os pontos de divergência, descrevendo seus pontos de forma objetiva, consistente e fundamentada. É possível interpor o recurso on-line pelo endereço eletrônico https://www3.londrina.pr.gov.br/sistemas/concursos.

Encerrado o prazo estabelecido para recursos, a publicação dos gabaritos oficiais definitivos está prevista para ser feita no dia 29 de abril, incluindo as respostas dos recursos registrados. Também para o dia 29 está prevista a publicação do edital de notas preliminares da prova objetiva, contendo a pontuação obtida pelos candidatos nessa fase do certame. A lista conterá a relação dos candidatos por número de inscrição e nome, em ordem alfabética.





Os quase 2.400 candidatos que fizeram a prova objetiva concorrem a 280 vagas abertas pelo teste seletivo da Prefeitura, sendo 267 para professor de Educação Básica e 13 para professor de Educação Física.

O objetivo do teste seletivo é atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público no Município de Londrina, especialmente suprindo a ausência de docentes por conta de licença. Para ambas as funções, a carga horária é de 30 horas semanais, com salário de R$ 5.493,46.





Ao analisar positivamente a realização e aplicação da prova objetiva na UEL, a secretaria municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, comentou que as atividades ocorreram sem quaisquer transtornos ou intercorrências. “Todos os processos foram exitosos e o dia de prova passou dentro da normalidade. A abstenção de apenas 16% foi bem baixa, já que é comum essa taxa ser de 20%, no mínimo, ou acima disso. Nossas equipes realizaram os atendimentos gerais e também especiais, incluindo demandas para pessoas com deficiência, a presença de intérprete de Libras, profissionais de enfermagem à disposição para qualquer problema, entre outros. Felizmente, tudo ocorreu perfeitamente e tivemos todo o cuidado na organização da prova, contemplando todos os candidatos”, destacou.

A titular da pasta reforçou que agora os candidatos precisam ficar atentos aos prazos e datas das próximas etapas, acompanhando cada edital. Ela ainda frisou que a finalidade deste teste seletivo para professores, diferentemente de um concurso público, não é o provimento de vagas, mas sim suprir ausência de pessoal. “Nesse caso, a contratação pelo teste é temporária, visando substituir profissionais que estejam de licença, em tratamentos de saúde, maternidade, entre outros motivos, fazendo esse provimento pontual e por tempo determinado. Muitas pessoas acabam confundindo essa situação com um concurso público, então sempre procuramos explicar bem o funcionamento de cada edital, para dirimir as dúvidas existentes”, enfatizou Bellusci.





Com duração de 12 meses, o contrato dos professores, tanto de Educação Básica quanto de Educação Física, tem a possibilidade de ser prorrogado uma única vez por até igual período.

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) é responsável por toda a organização deste teste seletivo, desde a abertura do edital, confecção das provas, aplicação, conferências dos Títulos, entre outras atribuições. Neste domingo (21), foram mais de 220 servidores municipais trabalhando durante o período da prova objetiva, da SMRH com auxílio de outras secretarias.





Outras etapas

Antes de fazer a prova objetiva do teste seletivo, no domingo (21), os candidatos inscritos já haviam protocolado a entrega dos Títulos Acadêmicos e Profissionais, outra etapa do certame público.





O edital de notas preliminares da prova de títulos tem previsão de ser publicado no dia 13 de maio. Os candidatos terão acesso ao resultado da avaliação detalhada mediante acesso individualizado.





Já o edital de classificação final está programado para sair no dia 20 de maio, enquanto o edital de homologação do resultado final do teste seletivo está previsto para ser publicado no dia 23 de maio.