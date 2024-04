Mais de 15 mil candidatos estão inscritos para o concurso da Prefeitura de Rolândia

A secretaria de Administração de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) informa que 15.484 candidatos estão com as inscrições homologadas e vão fazer as provas do concurso público que vai contratar 236 servidores em 55 cargos.





Até o dia 2 de maio será publicado o Cartão de Informação do candidato, contendo dados como o local de prova e outras informações alusivas ao certame. O candidato pode acompanhar todas as informações na página oficial do concurso, https://www.institutounifil.com.br/concurso/144

O teste será aplicado no dia 12 de maio. Devido ao elevado número de inscritos, que superou a expectativa inicial, a banca examinadora informa que algumas das provas serão aplicadas na cidade de Londrina: 9.645 candidatos vão fazer as provas de manhã; 5.839 vão fazer as provas de tarde.





Entre os cargos ofertados, o de técnico de gestão municipal A - administrativo (25 vagas) atraiu maior número de interessados - são 3.573. Já o cargo de professor do ensino básico (20h), também com 25 vagas, tem 1.185 inscritos. E um total de 470 pessoas disputam duas vagas para advogado. (Com informações da Prefeitura de Rolândia)