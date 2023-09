UEM abre concurso para professores efetivos e Unicentro selecionará temporários

As universidades estaduais de Maringá (UEM) e do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) publicaram editais para a contratação de docentes. São 102 vagas para professores efetivos e 85 para temporários, respectivamente.





A UEM instituição publicou cinco editais com opções para os cursos dos centros de ciências: Agrárias; Biológicas; Exatas; Humanas, Letras e Artes; e Saúde.

Os três primeiros editais somam 39 vagas e as inscrições podem ser feitas de 16 de outubro a 14 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 464,87 e há possibilidade de isenção. As opções são para docentes com mestrado e doutorado para carga horária de 40 horas semanais, em regime de TIDE (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva). A remuneração varia de R$ 9.645,61 a R$ 14.545,11.





São outras 63 vagas previstas nos editais da área de Humanas, Letras e Artes; e no edital para a área da Saúde, para docentes com título de mestre e doutor. Para professores com carga horária de 24 horas semanais, com remuneração de R$ 3.733,77, e 40 horas semanais, em regime TIDE com vencimentos de R$ 9.645,61 a R$ 14.545,11, a depender da titulação.

Os concursos para contratação de professores efetivos são divididos em quatro etapas: prova escrita; prova didática; prova prática e/ou projeto de atividades acadêmicas; e avaliação de títulos e currículo. Os locais e datas de aplicação de cada etapa prova serão publicados em edital no site da UEM com 15 dias de antecedência.





As oportunidades ofertadas pela Unicentro são para 31 áreas de conhecimento. No campus de Guarapuava há 63 oportunidades e 22 para o campus de Irati. O período de inscrições inicia no dia 18 e segue até 29 de setembro. O valor da taxa para a inscrição é R$ 108 e o pedido de isenção pode ser realizado entre 18 e 20 de setembro.



As provas acontecerão no dia 7 de novembro e o local de realização é de acordo com a vaga pretendida. A remuneração varia de R$ 1.082,25 até R$ 9.383,94 conforme a titulação e carga horária.





As inscrições devem ser feitas pela internet em duas etapas. Inicialmente o candidato registra os dados no link que será publicado no site da universidade no período das inscrições. Na segunda fase, os documentos solicitados devem ser anexados conforme orientações do edital.

