UEM abre edital para contratar profissionais de nível superior para funções técnicas

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) vai contratar arquiteto, bioquímico, biomédico, engenheiro civil e engenheiro elétrico civil (os dois últimos para a formação de cadastro de reserva) por tempo determinado (contrato temporário), via processo seletivo.





A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 6 de julho, além da avaliação de títulos e currículo, de caráter classificatório. As inscrições terão início no próximo dia 26 de maio, com prazo até 10 de junho, somente pela Internet, neste endereço eletrônico.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A taxa de inscrição, no valor de R$ 152,23, deverá ser paga até 11 de junho. Haverá isenção do valor da taxa nos termos da Instrução Normativa nº 001/2025-PRH. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição precisam ser feitos nos dias 28 e 29 de maio e o resultado do pedido será conhecido em 2 de junho. O edital prevê ainda a reserva de vagas para PcD (pessoas com deficiência) e negros (pretos e pardos).





Segundo o reitor Leandro Vanalli, a iniciativa representa um passo significativo no aprimoramento contínuo da qualidade dos serviços e o atendimento oferecido pela nossa universidade. “Acreditamos que a integração destes novos talentos trará expertise e novas perspectivas, fortalecendo áreas cruciais para o nosso funcionamento e para o bem-estar de toda a comunidade acadêmica. Este é mais um importante investimento, que reafirma nosso compromisso com a excelência e com a melhoria contínua da nossa UEM", afirma.

Publicidade





O contrato com os candidatos aprovados será de, no máximo por dois anos, já considerando as prorrogações permitidas em lei. Os contratados terão o horário de trabalho estabelecido de acordo com as necessidades do órgão requisitante, podendo ser no período matutino e/ou vespertino e/ou noturno, inclusive, quando for o caso, aos sábados, domingos e feriados.





Em 17 de junho será publicado o edital com o resultado das inscrições, em ordem alfabética, no site. Para cada função está sendo disponibilizada uma vaga, com exceção de Bioquímico, com duas vagas. A remuneração, em todos as funções, é de R$ 7.616,88. O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 8 de agosto.



