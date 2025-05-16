Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
arquiteto, engenheiro, biomédico...

UEM abre edital para contratar profissionais de nível superior para funções técnicas

Redação Bonde com AEN
16 mai 2025 às 17:51

Compartilhar notícia

Roberto Dziura Jr/AEN
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) vai contratar arquiteto, bioquímico, biomédico, engenheiro civil e engenheiro elétrico civil (os dois últimos para a formação de cadastro de reserva) por tempo determinado (contrato temporário), via processo seletivo.


A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 6 de julho, além da avaliação de títulos e currículo, de caráter classificatório. As inscrições terão início no próximo dia 26 de maio, com prazo até 10 de junho, somente pela Internet, neste endereço eletrônico.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A taxa de inscrição, no valor de R$ 152,23, deverá ser paga até 11 de junho. Haverá isenção do valor da taxa nos termos da Instrução Normativa nº 001/2025-PRH. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição precisam ser feitos nos dias 28 e 29 de maio e o resultado do pedido será conhecido em 2 de junho. O edital prevê ainda a reserva de vagas para PcD (pessoas com deficiência) e negros (pretos e pardos). 


Segundo o reitor Leandro Vanalli, a iniciativa representa um passo significativo no aprimoramento contínuo da qualidade dos serviços e o atendimento oferecido pela nossa universidade. “Acreditamos que a integração destes novos talentos trará expertise e novas perspectivas, fortalecendo áreas cruciais para o nosso funcionamento e para o bem-estar de toda a comunidade acadêmica. Este é mais um importante investimento, que reafirma nosso compromisso com a excelência e com a melhoria contínua da nossa UEM", afirma. 

Publicidade


O contrato com os candidatos aprovados será de, no máximo por dois anos, já considerando as prorrogações permitidas em lei. Os contratados terão o horário de trabalho estabelecido de acordo com as necessidades do órgão requisitante, podendo ser no período matutino e/ou vespertino e/ou noturno, inclusive, quando for o caso, aos sábados, domingos e feriados.


Em 17 de junho será publicado o edital com o resultado das inscrições, em ordem alfabética, no site. Para cada função está sendo disponibilizada uma vaga, com exceção de Bioquímico, com duas vagas. A remuneração, em todos as funções, é de R$ 7.616,88. O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 8 de agosto.


Leia também:

Imagem
Jovem é preso por estuprar e gravar vídeos íntimos com adolescente de 14 anos em Londrina
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um jovem de 19 anos, nesta quinta-feira (15) em Londrina, investigado pela prática dos crimes de estupro e produção e divulgação na internet de material contendo pornografia infantojuvenil.
UEM Edital Decisões técnicas Ensino Superior Nível técnico e superior
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas