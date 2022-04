UEM disponibiliza primeiro ecoponto para descarte de escovas de dentes usadas do Brasil

“Os alunos de Odontologia têm ótima formação técnico-científica, uma vez que a universidade prepara o futuro profissional para diversos procedimentos clínicos em variadas especialidades. A partir de projetos práticos, como esse do ecoponto, os estudantes ganham também formação em empreendedorismo, em outras atividades que fazem parte da rotina profissional e em práticas de sustentabilidade, algo ainda pouco explorado no campo odontológico”, afirma.

A orientadora das atividades desenvolvidas na empresa júnior, professora Narumi Orita Pavan, do Departamento de Odontologia da UEM, explica que, anualmente, são descartadas em Maringá e Região Metropolitana mais de três milhões de escovas dentais. Nesse cenário, o projeto pretende amenizar o impacto desse descarte no meio ambiente, contribuindo com a formação dos estudantes, aliando sustentabilidade e responsabilidade ambiental aos preceitos da formação profissional.

O destino final do material descartado no ecoponto será uma indústria que produz madeira utilizando o plástico das escovas como matéria-prima. Essa madeira será empregada na confecção de bancos e mesas para espaços públicos, como praças e escolas.

A UEM (Universidade Estadual de Maringá), em parceria com a empresa júnior Insight Odonto, vinculada ao Curso de Odontologia da instituição, disponibilizou o primeiro ecoponto para descarte de escovas de dentes usadas do Brasil. O projeto piloto, que teve um investimento de aproximadamente R$ 200, está instalado na Clínica Odontológica da UEM, no centro de Maringá.

Empresa júnior

A Insight Odonto é a primeira e única empresa júnior do Odontologia no Paraná. Formada por 14 universitários, ela iniciou as atividades em janeiro deste ano, tendo como objetivo aproximar os futuros profissionais do mercado de trabalho, alinhando o desenvolvimento de projetos na área da Odontologia a preceitos de sustentabilidade, inovação e responsabilidade social.





O presidente da empresa, William Filipin, estudante do quarto ano de Odontologia, destaca a contribuição para o aprimoramento da prática profissional. “Por meio da empresa júnior, estamos tendo contato com temas como gestão financeira, precificação, marketing odontológico e outros conhecimentos que agregam e complementam o ensino técnico que temos na universidade. Além disso, também trabalhamos com a sustentabilidade, um tema atual e ainda pouco debatido no nosso meio de atuação”, destaca.





Agora, a empresa tem como objetivo expandir os ecopontos. A equipe já está articulando com a Prefeitura Municipal de Maringá para implementar o projeto nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e escolas da rede pública. Além disso, a empresa prevê parcerias com organizações institucionais do Setor Público e empresariais da iniciativa privada.





“Estamos buscando parcerias para doação de escovas novas para as pessoas que fizerem o descarte no ecoponto”, comenta, destacando a expectativa para 50 novos espaços de descarte de escovas dentais até o final de 2022, contemplando várias regiões de Maringá.





Além dos ecopontos para o descarte de escovas dentais usadas, o planejamento anual da empresa prevê ainda o plantio de uma árvore a cada projeto finalizado e a distribuição de um e-book com dicas para os cirurgiões-dentistas, focado em promover a sustentabilidade por meio de práticas simples nos consultórios.