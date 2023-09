UEM divulga aprovados do vestibular de inverno 2023

A comissão central do vestibular unificado da UEM (Universidade Estadual de Maringá) publicou nesta segunda-feira (25) o resultado do processo seletivo de 2023. Veja AQUI a lista dos aprovados em ordem alfabética e ordem de classificação, além da lista de espera. O documento ainda traz a relação dos aprovados nas cotas sociais, PcD (Pessoa com Deficiência) e negros.





Os classificados entram em 1.170 vagas ofertadas em mais de 70 cursos de graduação, distribuídas nos seis câmpus da instituição (Maringá, Cianorte, Cidade Gaúcha, Ivaiporã, Goioerê e Umuarama).

Todos os procedimentos referentes às convocações de candidatos, ao número de chamadas subsequentes, à publicação, à solicitação de vagas, à efetivação de registro e à matrícula serão divulgados pela DAA (Diretoria de Assuntos Acadêmicos), exclusivamente pela internet, nas próximas semanas.





O registro e a matrícula serão somente pelo www.daa.uem.br, por meio do link “Matrícula de Calouro”, e apenas serão efetivados mediante o envio da documentação.





As vagas não preenchidas ao final das últimas chamadas serão ofertadas no Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes, a ser divulgado pela DAA.





Este foi o 1º vestibular de inverno pós-pandemia, já que o último concurso foi em 2019. Entre as Iees (Instituições Estaduais de Ensino Superior), a UEM foi a única a fazer o concurso nesta época do ano e com algumas mudanças implementadas no sistema de ingresso.