UEM divulga PSS para contratação de 124 professores temporários

A PRH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários) da UEM (Universidade Estadual de Maringá) divulgou dois editais de PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de 124 professores temporários em cinco campus. As inscrições vão de 7 a 17 de março.

Os salários de cada cargo são disponibilizados no edital, sendo que variam entre R$ 1.705,04 e R$ 8.623,94. As cargas horárias semanais são de 20, 24 e 40 horas. Os contratos terão duração de, no máximo, dois anos.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet. Além do formulário de inscrição, os candidatos deverão anexar o RG, o currículo e os documentos comprobatórios. A taxa é de R$ 181,77.

O edital com as inscrições homologadas e não homologadas será publicado em 25 de março, na página de processos seletivos de docentes da UEM. Posteriormente, os candidatos serão submetidos a uma prova didática (para diversas áreas, entre 25 e 29 de abril) e, depois, avaliação de títulos e currículo (para todos os cargos). Os resultados serão divulgados em 11 de maio (Medicina) e 26 de maio (diversas áreas).