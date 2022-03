Mestrado e doutorado de psicologia da UEM terão 50% das vagas para cotistas

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) abre, na próxima quarta-feira (9), inscrições para mestrado e doutorado, através do PPI (Programa de Pós-Graduação em Psicologia),com a oferta de até 41 vagas, das quais metade serão destinadas a cotas, a serem ocupadas por negros (20%), indígenas (10%), pessoas com deficiência (10%) e pessoas trans (10%).

O edital com as especificações do processo seletivo, que estabelece 24 de março como prazo final de inscrição, define, ainda, a oferta de duas vagas supranumerárias, sendo uma para pessoas quilombolas e outra destinada a pessoas refugiadas ou portadoras de visto humanitário.

