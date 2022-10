UEM: Vestibular e PAS 2022 somam mais de 37 mil inscrições

A Central do Vestibular da Universidade Estadual de Maringá publicou nesta sexta-feira (14) a lista de inscrições validadas para o Vestibular e para o Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2022.





Foram aceitas 13.453 inscrições para o vestibular, que nesta edição abriu 2.366 vagas distribuídas em mais de 70 cursos de graduação. As provas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro, entre 13h50 e 19h, nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

Publicidade

Publicidade





LEIA TAMBÉM:

UEL sobe 24 posições em ranking global de excelência em ensino superior

Publicidade

Publicidade





O PAS teve 23.595 inscrições homologadas. Destas, 4.256 são para a terceira e última etapa do concurso, quando o candidato escolhe para qual graduação pretende concorrer. No total são ofertadas 754 vagas. O PAS é uma modalidade destinada aos estudantes do ensino médio, realizada em três fases, com uma prova aplicada ao final de cada série.





As avaliações das três etapas estão marcadas para 4 de dezembro, das 13h50 às 19h, em 11 cidades: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama.





Medicina, Ciência da Computação e Psicologia são os cursos mais concorridos tanto no vestibular quanto no PAS. Confira AQUI a concorrência de todos os cursos para o vestibular e para o PAS.







O candidato que pagou a taxa de inscrição até 7 de outubro de 2022 e não está na lista de homologados deve recorrer à CVU pelo e-mail [email protected] É preciso enviar o comprovante de pagamento junto com a mensagem. A data final para apresentar o recurso é 21 de outubro. Outra opção é entrar em contato pelo telefone (44) 3011-4450.