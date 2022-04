Uenp disponibiliza gabarito definitivo do Vestibular 2022

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) divulgou o gabarito definitivo do Vestibular 2022, que ocorreu no dia 03 de abril. O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 06 de maio.

Nesta edição, o Vestibular foi feito em fase única, com apenas um dia de provas. Os candidatos tiveram até cinco horas para elaborar a redação com o tema “O uso de celulares na escola”, além de responder 60 questões, que abrangeram as disciplinas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna, Matemática, Química e Sociologia.

As provas foram aplicadas nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.





A Uenp oferta 25 cursos de graduação, em diversas áreas de conhecimento, além de vários cursos de pós-graduação lato sensu e três cursos de pós-graduação stricto sensu: Ciência Jurídica, Letras e em Agronomia.