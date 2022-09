Um terço dos programas de pós-graduação da UEL sobem de conceito na avaliação da Capes

Do total de 49 programas de pós-graduação oferecidos pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), 16 subiram de conceito, conforme avaliação feita pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A universidade passou a contar com cinco programas de pós-graduação considerados como cursos de excelência, dois a mais em comparação com a avaliação anterior. Dos quase 50 programas, 32 mantiveram os conceitos alcançados e apenas um apresentou queda na avaliação.





Passaram a contar com a nota máxima (7) os programas de pós-graduação em Ciência Animal (CCA) e Patologia Experimental (CCB). Já o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática (CCE) manteve nota 7, permanecendo como curso de referência para a área entre as universidades do país. Ao mesmo tempo, passaram a contar com o conceito 6 os programas de pós-graduação em Agronomia (CCA) e Biotecnologia (CCE). Na última avaliação, há quatro anos, os programas haviam sido avaliados com a nota 5.

Publicidade

Publicidade





A UEL possui outros dez programas de pós-graduação com a nota 5, além de 29 com a nota 4 e 5 com a nota 3. O prazo para apresentação de pedidos de reconsideração permanece aberto até 3 de outubro.