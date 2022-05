Unespar abre PSS para contratar 184 professores temporários

A Unespar (Universidade Estadual do Paraná) está com inscrições abertas até o dia 12 de maio, às 17h30, no PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de professor temporário. São 184 vagas distribuídas entre os sete câmpus para diversas áreas do conhecimento, de nível de graduação a doutorado.

Para participar, é necessário se inscrever por meio da ficha disponível no endereço www.unespar.edu.br/concursos e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00.

Podem participar do processo somente quem atender às exigências da vaga (confira o edital) escolhida e que tiverem inscrições homologadas. Para efetivar a inscrição, o/a candidato/a ou seu procurador, deverá entregar presencialmente via protocolo, dentro do prazo das inscrições, no câmpus em que está concorrendo à vaga, os seguintes documentos:





a) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

b) Documento Oficial de Identidade com foto: assim entendidos a cédula de identidade (RG), ou CTPS (carteira de trabalho e previdência social), ou CNH (carteira nacional de habilitação) ou cédula de identidade profissional expedida por órgão de profissões regulamentadas, ou, no caso de candidato estrangeiro, fotocópia de documento oficial que comprove a sua condição de naturalizado, reservadas aos portugueses as prerrogativas do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal e Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72.

O PSS teá três fases: prova escrita e didática, com caráter eliminatório, e de títulos, de caráter classificatório. A prova escrita será no dia 6 de junho, com sorteio de tema no mesmo dia.





Para a prova de títulos, o/a candidato/a deverá entregar via protocolo, presencialmente, no câmpus correspondente à vaga pleiteada, no dia 28 de junho, até as 17h30, o Currículo Lattes e anexo III da Resolução 001/2022 – COU/Unespar devidamente preenchido, com a documentação comprobatória de nível. Depois, a banca examinadora avaliará e atribuirá uma nota de 0 a 10.





O resultado do PSS será divulgado a partir do dia 18 de junho e a nota final será calculada por meio de média aritmética ponderada, incluindo as três fases.





O contrato para professores temporários terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, a contar da data de publicação do Edital do Resultado Final. O regime de trabalho variará de 10h semanais a 40h semanais.