Unicentro abre inscrições para 500 vagas remanescentes

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) abriu as inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação presenciais para o ano letivo de 2025. Ao todo são 500 vagas divididas entre 30 ofertas de curso nas modalidades de bacharelado e licenciatura para as unidades de Guarapuava, Coronel Vivida, Prudentópolis, Chopinzinho e Irati.





O prazo para os candidatos interessados ficará aberto até 23 de março, exclusivamente pelo site da instituição. O resultado e a convocação para matrícula estão previstos para 26 de março.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Podem participar do processo seletivo candidatos em lista de espera do Vestibular 2025, que ainda não foram convocados para matrícula; participantes do Enem dos últimos 10 anos (a partir de 2015), desde que não tenham zerado na redação; portadores de diploma de curso superior, interessados em obter um novo título; e egressos do ensino médio que não se enquadram nos critérios anteriores.





A seleção será feita por ordem de prioridade: primeiro os candidatos da lista de espera do vestibular, seguidos pelos que concorrem com a nota do Enem, portadores de diploma e, por último, os egressos do ensino médio, que serão classificados pela ordem de inscrição.





Cada candidato pode se inscrever em apenas um grupo e para um único curso, turno e câmpus. Informações incorretas no ato da inscrição podem levar à desclassificação