Unidade de Psicologia da UEM abre inscrições para atendimentos gratuitos

Para promover a saúde mental, a UPA (Unidade de Psicologia Aplicada) da UEM (Universidade Estadual de Maringá) anunciou a retomada dos atendimentos gratuitos a crianças e adultos com gagueira; pais e estudantes; mulheres vítimas de violência; e pessoas com sobrepeso. O objetivo é também prestar orientação profissional a quem procurar ajuda. As inscrições estão abertas.

Continua depois da publicidade





Devido à pandemia, os atendimentos da UPA do DPI (Departamento de Psicologia) ocorrem pela Internet, via Google Meet. Participam das conversas estagiários do curso de Psicologia da UEM, supervisionados por professores, e equipe de psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos.

Continua depois da publicidade





Veja como ser atendido de graça:





Continua depois da publicidade

Plantão psicológico e acolhimento psicossocial

O que é: atendimento psicológico, individual, imediato e breve, pelo Google Meet

Público: adultos

Horários: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

Inscrições e contato para informações: [email protected] ou (44) 99722-1502. Informar horário de disponibilidade para ser atendido e dados de contato





Acolhimento psicossocial a pais ou responsáveis

O que é: acolhimento individual, na perspectiva da atenção psicossocial, pelo Google Meet

Público: pais ou responsáveis por crianças e adolescentes que vivenciam algum tipo de sofrimento psíquico ou transtorno mental

Horários: em média, quatro encontros semanais de até uma hora

Inscrições: neste link até 12 de novembro

Informações: secretaria da UPA – (44) 99722-1502; (44) 99861-4772; [email protected] ; [email protected]





Grupo de acolhimento psicossocial a pais ou responsáveis

O que é: atendimento em grupo pelo Google Meet

Público: pais ou responsáveis por crianças e adolescentes que vivenciam algum tipo de sofrimento psíquico ou transtorno mental, focando-se no acolhimento e na orientação

Horários: em média, cinco encontros semanais. Às quintas, das 19h às 20h30, com início previsto para 21 de outubro

Inscrições (15 vagas): neste link; secretaria da UPA – (44) 99722 1502; [email protected]

Informações: secretaria da UPA – (44) 99722-1502; (44) 99861-4772; [email protected]; [email protected]





Grupo de acolhimento a pais

O que é: atendimento em grupo pelo Google Meet.

Público: pais e responsáveis de crianças e adolescentes

Horários: 12 encontros semanais. Às segundas, das 18h30 às 20h

Inscrições (15 vagas) e contato para informações: [email protected]





Projeto Somar: plantão e acolhimento psicológico a mulheres

O que é: atendimento individual pelo Google Meet

Público: adultas em situação de violência, moradoras de Maringá e região

Horários: entre seis e dez encontros semanais de 50 minutos (de outubro de 2021 a abril de 2022). De segunda a sexta, das 8h às 20h

Inscrições (20 vagas): neste link

Informações: [email protected]





Orientação profissional em clínica do trabalho (programa contínuo)

O que é: direcionado a pessoas com necessidade de orientação especializada, relativa às questões ligadas a escolha, atividade, ocupação e identidade profissional. O método utilizado é o clínico

Público: pessoas a partir de 15 anos de idade

Horários: estão previstas 12 sessões individuais

Inscrições (22 vagas): neste link

Informações: secretaria da UPA – (44) 99722-1502





Projeto Gaiga: crianças e adultos com queixa de gagueira

O que é: para crianças – triagem fonoaudiológica, orientação aos pais, encaminhamentos e possível atendimento remoto em casos de maior gravidade, via WhatsApp (preferencialmente por videochamada); para adultos – triagem fonoaudiológica, encaminhamentos e atendimento remoto, e atendimentos em grupo via Google Meet

Público: crianças de 4 a 12 anos de idade; adultos

Horários: atendimentos semanais de 30 minutos

Inscrições (5 vagas para crianças e 5 vagas para adultos) e contato para informações: [email protected] ou secretaria da UPA – (44) 99722-1502





Roda de conversa com profissionais da assistência social

O que é: atendimento em grupo pelo Google Meet

Público: profissionais da assistência social

Horários: em média, 12 encontros. Às segundas, das 19h30 às 21h

Inscrições (15 vagas): neste link







Grupo de apoio psicológico a pessoas com sobrepeso

O que é: grupo de apoio pelo Google Meet

Público: adultos com sobrepeso

Horários: aproximadamente, seis encontros semanais (de setembro a novembro). Às terças, das 18h30 às 20h

Inscrições (10 vagas) e contato para informações: [email protected] ou secretaria da UPA – (44) 99722-1502





Aconselhamento psicológico para pós-graduandos

O que é: aconselhamento individual pelo Google Meet

Público: pós-graduandos da UEM

Horários: sessões de uma hora e meia

Inscrições (10 vagas) e contato para informações: secretaria da UPA – (44) 99722-1502