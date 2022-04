Unioeste abre inscrições do Vestibular 2022

As inscrições para o Vestibular 2022 da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) começam nesta segunda-feira (11). Ao todo, estão sendo ofertadas 1.230 vagas, distribuídas entre os 64 cursos das cinco unidades (Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo). As inscrições seguem até 2 de junho, no site da Universidade.

As provas serão aplicadas no dia 10 de julho, nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Maringá, Curitiba, Guarapuava e, pela primeira vez, uma cidade localizada em outro estado, Campo Grande (MS).

Neste Vestibular, a comissão responsável pelo concurso optou por manter o conteúdo programático e as obras literárias de 2021, considerando o calendário escolar do ensino médio.





A taxa de inscrição antecipada do concurso é de R$ 175,00, e deve ser paga até 6 de maio. Já o valor integral é de R$ 196,00.





Para quem vai tentar a isenção da taxa, o processo será parecido com o da última edição. Ela poderá ser solicitada durante todo o período de inscrição, utilizando o mesmo critério: o candidato deve estar regularmente inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, conforme legislação em vigor.