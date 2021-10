Universidade promove semana literária com participação de Ana Maria Machado e Milton Hatoum

O Brasil é marcado por uma rica pluralidade de línguas, costumes e vivências. É com o objetivo de celebrar esses diversos “Brasis” que a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) promove a edição de 2021 de sua Semana Literária. Com o tema “Literatura e Brasilidades”, o evento ocorre de 18 a 22 de outubro, com a presença de autores renomados, em transmissões ao vivo. Ainda, entre os dias 15 e 31 do mesmo mês, a instituição realiza a feira de livros Lombada, também no formato digital.

“Vivemos em um país culturalmente plural. Quando olhamos para as nossas artes, músicas e literaturas salta aos nossos olhos as tantas diversidades regionais e identitárias. A edição de 2021 da Semana Literária da PUCPR busca pensar nas Brasilidades, em sua vasta e rica potência de formar escolas, autores, autoras e obras com importância e relevância em todo o mundo", afirma Fabiano Incerti, Diretor de Identidade Institucional e do Instituto Ciência e Fé da PUCPR.

Assim como ocorreu em 2020, o evento será online, via plataforma Zoom, a fim de conter a disseminação de Covid-19. Os encontros são gratuitos, mas é necessário realizar inscrição prévia. Em data anterior, os participantes receberão um e-mail com as instruções para acessar as atividades.





Um dos destaques da programação é a escritora Ana Maria Machado, membro da ABL (Academia Brasileira de Letras), autora de mais de uma centena de obras de diversos gêneros e vencedora de prêmios como o Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura infantil. Na PUCPR, ela vai conversar sobre o relançamento de “Silenciosa Algazarra”, coletânea de textos críticos a respeito da universalização da leitura e dos livros, e relembrar momentos importantes de sua carreira.

Já Milton Hatoum, considerado um dos grandes escritores vivos do Brasil, vencedor de Prêmios Jabuti, ministrará a conferência “Diversidade na Literatura Brasileira”, quando analisará romances de Machado de Assis, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, dentre outros.





A Semana Literária da PUCPR também vai contar com a presença de Vera Eunice de Jesus, filha caçula de Carolina Maria de Jesus, do educador e escritor indígena Daniel Munduruku e de vários pesquisadores da literatura nacional, que participarão de debates, oficinas e palestras.





Para conferir a programação completa e fazer a inscrição, basta acessar o link: https://www.sympla.com.br/semana-literaria-pucpr-2021__1349539.





Feira Lombada – Em outubro, a PUCPR também promove, em formato digital, a feira de livros Lombada, iniciativa da PUCPRESS, editora universitária da instituição, em parceria com a Arte & Letra – Editora e Livraria.





Entre os dias 15 e 31, mais de 50 editoras como FTD, Autêntica, Ubu, Aleph, Fiocruz, Edipucrs, além das próprias PUCPress e Arte & Letra, entre outras, vão ofertar títulos que poderão ser adquiridos com descontos de até 50%.





Trata-se de uma excelente oportunidade para comprar obras de diversos segmentos, entre literários e acadêmicos, com um preço especial. Mais informações estão disponíveis no site oficial: https://www.lombada.pucpr.br/.

Serviço:

Semana Literária 2021 da PUCPR – Literatura e Brasilidades

De 18 a 22 de outubro

Transmissões online, ao vivo e gratuitas

Inscrições e mais informações: https://www.sympla.com.br/semana-literaria-pucpr-2021__1349539

Feira de Livros Lombada

De 15 a 31 de outubro, em formato digital

Livros com até 50% de desconto

Site oficial: http://www.lombada.pucpr.br