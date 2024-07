Correios divulgam edital de concurso; salários chegam a R$ 6,9 mil

Os Correios divulgaram, nesta terça-feira (23), o edital do concurso da empresa estatal, que oferece 33 vagas imediatas com salários de até R$ 6.878,48. O Paraná terá vagas apenas para a composição de CR (Cadastro Reserva).





Entre as vagas ofertadas estão duas para engenheiro de segurança do trabalho, 25 para médico do trabalho e seis para técnico em segurança do trabalho. Não há vagas imediatas para enfermeiro do trabalho, apenas cadastro reserva.

A taxa de inscrição para participar do certame é R$ 70. São oportunidades para ensino médio, técnico e superior. As inscrições devem ser abertas em 7 de agosto e podem ser feitas no site da organizadora Iades. Para mais informações, acesso o edital ou confira o resumo abaixo.