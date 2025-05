Secretaria da Fazenda abre edital para contratação de consultores; saiba como se candidatar

A Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) do Paraná está com vagas abertas para a contratação de consultores individuais para atuar diretamente no Profisco (Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado). São três vagas nas áreas de Finanças Públicas, Gestão Financeira e Inteligência Artificial. As inscrições vão até 28 de fevereiro.





Os consultores prestarão apoio técnico na definição, implantação e desenvolvimento de metodologias de Contabilidade e Gestão em Finanças Públicas no Estado do Paraná, junto à Diretoria do Tesouro Estadual, aplicadas na gestão e execução dos projetos previsto no Siafic-PR (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle).

“É muito importante a contratação de consultores individuais, pois tendo contato com pessoas que estão fora do setor público, podemos pensar novas formas de desenvolver cada vez mais o trabalho realizado em projetos do Profisco”, explica o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.





A contratação será financiada pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e o tempo de consultoria é de 18 meses, podendo ser prorrogado, desde que siga nos termos das políticas de aquisições e contratações do BID.

O tempo de trabalho contempla o planejamento do projeto, o levantamento de todos os quadros e carreiras estatutários atuais, e também envolve todas as atividades necessárias para definição e reestruturação de quadros e carreiras estatutários no âmbito do poder executivo.





Confira os detalhes e as exigências de cada vaga:

Finanças Públicas: Consultor Individual em Finanças Públicas, graduado Ciências Contábeis, especialista em gerenciamento de projetos para prestar apoio técnico na definição e implantação de metodologias de Finanças Públicas para desenvolvimento dos projetos previstos no Siafic/PR.

Gestão Financeira: Consultor Individual de Gestão Financeira, graduado em Ciências Econômicas, com enfoque no mercado financeiro, estratégia de aplicações financeiras, fundos de investimentos, precificação de produtos e serviços financeiros/valuation para prestar apoio técnico no desenvolvimento dos projetos previstos no Siafic/PR.





Inteligência Artificial: Consultor Individual em Inteligência Artificial/Inteligência de Negócios, com ênfase em finanças, para gestão e execução dos projetos previstos no Siafic/PR.

