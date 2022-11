Maringá abre inscrições de concurso para guarda municipal com salário de R$ 3,2 mil

A prefeitura de Maringá abriu, na última sexta-feira (3), as inscrições para o concurso público que vai ofertar nove vagas para a função de guarda municipal. Os selecionados terão remuneração inicial de R$ 3.283,00, sendo o salário base de R$ 2.194,26, mais gratificação de atividade perigosa de R$ 658,25 e vale-alimentação de R$ 430,65.





Do total de vagas disponíveis, sete são destinadas a homens e duas a mulheres. Para participar do certame, os canditados devem pagar uma taxa de R$ 65,00, ter o ensino médio completo, idade inferior a 35 anos e carteira nacional de habilitação na categoria A/B.

A prova está prevista para ser aplicada no dia 29 de janeiro de 2023, em locais ainda não definidos. Os candidatos ainda terão que passar por um teste de aptidão física com caráter desclassificatório. Confira mais informações no resumo abaixo ou acesse ao Edital.







Órgão: prefeitura de Maringá



Vagas: 9



Taxa: R$ 65,00

Cargos: guarda municipal



Áreas de atuação: Segurança Pública



Escolaridade: ensino médio



Salário: R$ 3.283,00



Organizadora: Instituto Unifil



Inscrições: de 3 de novembro a 14 de dezembro de 2022 pelo site.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia