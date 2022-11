Primeira Semana da Empregabilidade e Renda será promovida em Londrina

São centenas de vagas listadas no mural atualmente, com diferentes níveis de escolaridade e de experiência exigidos. A lista completa pode ser conferida aqui .

Na segunda-feira, o Feirão do Emprego do SINE será das 18h às 20h, e, na terça, será das 13h às 15h. Segundo a servidora, as vagas de emprego oferecidas pela SMTER são bastante abrangentes. “Nós vamos levar o mural de vagas impresso, para que as pessoas possam consultar na hora. Como nossa participação será na segunda e na terça, terá poucas alterações com relação ao mural atual”, indicou.

De acordo com a gerente de Atendimento e Operações da SMTER, Nayara Pescador, a Secretaria estará presente na segunda (21) e terça-feira (22) divulgando as vagas de emprego abertas. “Faremos também encaminhamentos e pré-cadastro de interessados, além de oferecer orientações e informações referentes ao seguro desemprego”, afirmou.

O Sesc do Centro de Londrina promove, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), a primeira edição da Semana de Portas Abertas para Empregabilidade e Renda. Na segunda (21), terça (22) e sexta-feira (25), serão oferecidas palestras e workshops gratuitos, com emissão de certificado para os participantes, além de dois Feirões do Emprego do SINE. As atividades serão todas no Sesc Londrina Centro, que fica na Rua Fernando de Noronha, 264.

Na segunda-feira (21), haverá também um workshop com o tema “Valorização pessoal e profissional”. A atividade começa às 19h e vai até as 21h, e será ministrada pelo psicanalista e mentor Luis Claudio de Roco. “Vai ser bem bacana, o palestrante tem muita experiência em mentoria, possui uma bagagem muito legal na área”, informou o gerente executivo do Sesc Londrina Centro, Everson Nunes Furtado. Serão 70 vagas para essa atividade, e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Na terça-feira (22), das 8h às 10h, o jornalista apresentador do programa Cidade Alerta, da RIC TV, Vinícius Buganza, ministrará a palestra “Técnicas de oratória e persuasão”. “Ele vai dar dicas sobre como falar em público e compartilhar experiências”, afirmou o gerente. Também serão oferecidas 70 vagas, e as inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Das 14h às 16h, será apresentada a palestra “Primeiro emprego: desafios e possibilidades”. Segundo Furtado, a atividade será voltada a adolescentes e jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. Também são 70 vagas, e as inscrições são por esse link.





Ainda na terça-feira, haverá mais uma palestra, das 19h às 21h, com o tema “Utilizando o Instagram para vender”, que trará dicas para empreendedores que buscam aprimorar suas técnicas para impulsionar as vendas pela rede social. A atividade tem 30 vagas, e as inscrições são neste link.





Já na sexta-feira (25), último dia do evento, será ministrado o workshop “Como montar o meu currículo e perfil no LinkedIn”. O gerente do Sesc Centro explicou que a atividade será bastante prática. “Os participantes vão aprender a montar o currículo na hora mesmo, vão sair da oficina com o perfil do LinkedIn atualizado, pois já vão poder implementar as dicas ao longo da atividade”, contou. A oficina tem 30 vagas, e as inscrições são por esse link.





Além da colaboração entre a SMTER e o Fecomércio Paraná – que engloba o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), e o Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento (IFPD) do estado –, o evento é oferecido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).