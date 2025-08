TJ-SP publica edital de concurso público para nível médio com salário de R$ 6,3 mil

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) publicou, nesta sexta (1º), edital do concurso público para o cargo de escrevente, de nível médio, com salário inicial de R$ 6.345,94, além de benefícios como auxílio-alimentação, transporte e saúde. Não há vagas imediatas; todas são para cadastro de reserva.





As inscrições começam no dia 13 de agosto e vão até o dia 22 de setembro. Interessados deverão acessar o site www.vunesp.com.br, na área do candidato, localizar o concurso e seguir os procedimentos indicados.

A taxa de inscrição é de R$ 81, mas têm direito redução de 50% os estudantes de qualquer nível de graduação, de escolas públicas ou privadas, que tenham remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou esteja desempregado. O pedido deverá ser feito até o dia 17 de agosto.





Além da cidade de São Paulo, os possíveis locais de atuação também incluem as circunscrições judiciárias de São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Itapecerica da Serra. Cada uma delas é responsável por suas cidades próximas. As provas, porém, só serão aplicadas na capital.

Sobre o cadastro de reserva, o professor Vandré Amorim, coordenador das carreiras de Tribunais no Gran Concursos, afirma que o TJ-SP tem tradição de convocar todos os aprovados, especialmente na capital paulista, onde historicamente a lista é esgotada, segundo ele.





"O concurso de 2024, por exemplo, acabou de ser homologado, mas o número de cargos vagos já ultrapassa 3.000, somando vacâncias anteriores e a criação recente de mais 720 cargos por lei. A rotatividade no tribunal é alta, então a chance de nomeação é muito concreta", diz.

Para quem está em dúvida sobre a escolha da comarca, o professor recomenda apostar na capital paulista. "A comarca da capital é a que mais convoca. Serão corrigidas ao menos 1.440 redações só para essa região, fora as cotas. Então, mesmo com maior concorrência, vale a pena. Há grandes chances de nomeação para quem ficar entre os classificados", reforça.





COMO SE INSCREVER PARA O CONCURSO DO TJSP?

1. Acesse a página do concurso no link www.vunesp.com.br/TJSP2503

2. Encontre o formulário de inscrição, disponível a partir das 10h do dia 13 de agosto

3. Preencha os dados solicitados e encaminhe os documentos necessários

4. Caso tenha direito à redução da taxa de inscrição, opte por "pagamento reduzido" e envie a documentação comprobatória na área do candidato

5. Pague o boleto bancário até o dia 23 de setembro





COMO SERÁ A PROVA?

No dia 7 de dezembro, serão aplicadas as provas objetiva, com 70 questões de múltipla escolha, e discursiva, na qual o candidato precisará redigir um texto dissertativo-argumentativo. Não haverá a prova prática de digitação, comum para concursos de escrevente.





"É uma mudança excelente e coerente com a realidade. Hoje, saber escrever com clareza é mais útil do que digitar rápido. O escrevente técnico atua cada vez mais em gabinetes, auxiliando diretamente magistrados, o que exige domínio da norma culta", acredita Vandré.





Ainda faltam mais de quatro meses até a aplicação da prova, o que o professor considera uma grande vantagem em comparação aos últimos anos. "É uma das melhores oportunidades para quem tem nível médio e busca estabilidade. Quem começar a estudar hoje pode chegar muito bem preparado em dezembro", comenta.





CRONOGRAMA DO CONCURSO





Período de inscrições - 13 de agosto até 22 de setembro

Fim do prazo para pedir redução da taxa - 17 de agosto

Fim do prazo para pagamento da taxa - 23 de setembro

Aplicação das provas objetiva e discursiva - 7 de dezembro

Divulgação do gabarito - 10 de dezembro