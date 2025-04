Unioeste publica três editais para contratar novos agentes universitários

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) abriu três PSSs (Processos Seletivos Simplificados) para contratar agentes universitários de níveis de ensino médio, técnico e superior. O período de inscrições é igual: começa no dia 8 de abril e segue até o dia 12 de maio. O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição vai de 8 a 22 de abril. As provas objetivas serão realizadas no dia 1º de junho.





O PSS de nível superior é para analista de informática, analista de informática (desenvolvimento de sistemas), comunicador social e intérprete da Libras (Língua Brasileira de Sinais). As vagas serão distribuídas nos campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, com salários iniciais de R$ 7.616. São seis vagas.

Para o cargo de agente universitário de nível médio, estão sendo oferecidas sete vagas nas seguintes áreas: técnico administrativo, técnico em anatomia e necropsia, técnico em laboratório, segurança do trabalho, técnico em laboratório de eletromecânica, eletrotécnica, eletricidade, eletroeletrônica ou eletrônica, e técnico em laboratório de mecânica, fabricação mecânica ou eletromecânica. Os salários para essas funções são de R$ 4.231. Os trabalhos são distribuídos entre os campi de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.





Também há seis vagas para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná nas seguintes áreas: técnico em laboratório, bioquímico, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta e nutricionista. Neste caso, o salário para nível médio é de R$ 4.321, e para nível superior, a remuneração é de R$ 7.616. De acordo com o edital, sobre o valor do salário ainda incide uma gratificação por atividade de Saúde (GAS) no valor de R$ 1.360,03.





São três editais diferentes e os prazos e detalhes dos PPS’s estão disponíveis neste link.