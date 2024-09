Organizadoras já estão preparadas para concurso com prova online; entenda como será

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, no início deste mês, a lei 14.965/2024, que prevê a realização de provas de concurso público federais de forma online. Apesar de o texto só começar a valer em quatro anos, as bancas organizadoras já se preparam para passar por essa transição.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na prática, as grandes mudanças ainda dependem da regulamentação da modalidade, que deverá ser feita com base na realização de uma consulta pública. Apesar de outros tipos de exames e provas já seguirem o modelo, a lei eleva a discussão por passar a permitir a aplicação de prova online em concursos nacionais.

Publicidade



O Enem Digital, por exemplo, teve as suas condições estabelecidas por edital, sem a necessidade da criação de uma nova lei ou portaria.

A lei dos concursos federais online prevê que os concursos poderão ser feitos total ou parcialmente a distância e há previsão de garantia de acesso a ferramentas e dispositivos virtuais.



Cesgranrio, Ibade (Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento), Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e FGV (Fundação Getulio Vargas) Conhecimento são algumas das instituições que se preparam para a organização dos concursos no novo formato.

Publicidade



No entanto, professores ainda demonstram insegurança com relação à garantia de isonomia entre os candidatos.



COMO AS PROVAS SERÃO REALIZADAS?



Carlos Augusto Costa, diretor-adjunto da FGV Conhecimento, explica que as provas digitais podem ser feitas de duas formas: em um ambiente controlado em que a banca fornece os equipamentos, a infraestrutura adequada e a presença de fiscais durante toda a execução, ou pode ser feita no ambiente do próprio candidato, com uma infraestrutura não padronizada.

Publicidade



"No ambiente controlado, a segurança, a acessibilidade e a equidade são garantidas de forma muito similar às provas feitas no modo tradicional, com papel e caneta. Já nas provas online, os mecanismos de segurança são diferentes e mais desafiadores", diz.





COMO AS BANCAS ESTÃO SE PREPARANDO?

CESGRANRIO

Publicidade



Carlos Henrique Nogueira, superintendente de inovação e tecnologia da Cesgranrio, diz que a fundação possui ampla experiência na organização de avaliações e exames, "tanto no formato tradicional quanto digital, e está alinhada com as iniciativas do governo de incluir provas digitais em concursos públicos".



Apesar de nenhuma das provas online realizadas até o momento pela fundação terem o mesmo tamanho de concursos públicos nacionais, a banca já organizou alguns exames similares, como o Enem Digital, que contou com cerca de 120 mil participantes em três edições.

Publicidade



"A experiência com provas online tem sido desafiadora, mas produtiva. Em avaliações realizadas pela Cesgranrio, milhares de candidatos já participaram, mas há variações no número dependendo da natureza do exame", afirma

Algumas das principais dificuldades encontradas pela organização envolvem a garantia de segurança e integridade, o amplo acesso à internet e a avaliação do ambiente de prova.



"Nas avaliações feitas de forma remota, muitos candidatos realizam a prova de casa, o que exige mecanismos de controle mais rigorosos para garantir que todos estejam em condições adequadas e sem interrupções", destaca.

Publicidade



Para garantir a igualdade entre os candidatos e evitar fraudes, a Cesgranrio utiliza alguns mecanismos específicos, como o monitoramento remoto via webcam e microfone; softwares de detecção de fraude; criptografia e rigoroso controle de acesso às plataformas de exames e a implementação de plataformas acessíveis que garantem a inclusão de pessoas com deficiência.



Nogueira destaca ainda que o aspecto psicológico e o preparo técnico dos candidatos para realizar provas digitais é um dos pontos a serem destacados. "Muitos ainda não estão familiarizados com o formato digital, o que pode gerar ansiedade ou dificuldades de adaptação."



Para mudar essa situação, o especialista destaca a importância da implementação de testes preparatórios e simulados para familiarizar os candidatos.