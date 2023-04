Professores aprovados em concurso começam a trabalhar nesta segunda-feira

Duzentos e trinta professores de educação básica aprovados no concurso recentemente realizado pela Prefeitura de Londrina tomaram posse na última sexta-feira (31).





Cada docente recebeu da unidade escolar onde irá trabalhar uma carta personalizada, com informações sobre o local de trabalho e uma lembrança.

A maioria dos docentes deve entrar em exercício na próxima segunda-feira (3).





Esse é o segundo grupo de professores aprovados no concurso regido pelo edital no 142/202 a serem nomeados.

No total, o processo contratou 369 profissionais, dentre os quais 94 foram nomeados no início de março e 230 tomaram posse no dia 31.





Os 324 professores já empossados haviam feito o aceite em fevereiro, e posteriormente efetuaram a entrega de documentos e a realização de exames médicos.

Além disso, 41 outros docentes foram convocados na edição desta sexta-feira (31) do Jornal Oficial do Município para o aceite de vagas, que será realizado no dia 11 de abril, às 10h, no auditório da Prefeitura de Londrina.





Esses profissionais irão preencher as vagas dos candidatos que não responderam às convocações anteriores.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, os profissionais são aguardados com muita ansiedade pela rede municipal de ensino.





“Temos tido um aumento muito grande do número de turmas e de alunos, por isso, esses docentes estão sendo super esperados, e as unidades têm uma expectativa grande para a chegada deles."





