ProUni: MEC inicia segunda chamada para comprovação de documentos

Para concorrer às bolsas integrais, a renda familiar per capita deve ser de até 1,5 salário mínimo (atualmente R$1.980). Já para as bolsas parciais, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos (atualmente R$ 3.960).





Além dos requisitos de renda, os candidatos devem atender às exigências relacionadas à formação no ensino médio, comprovação de deficiência ou formação no magistério da educação básica, conforme o edital.





A apresentação dos documentos pode ser feita de forma eletrônica no Portal de Acesso Único do MEC ou diretamente na instituição de ensino superior.





Os candidatos selecionados nesta segunda chamada são aqueles que não conseguiram cumprir as exigências na primeira chamada, realizada no início do mês de julho, com base nas opções de curso, instituição e notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).





Caso os inscritos não consigam comprovar a documentação exigida nesta segunda chamada, perderão a bolsa, abrindo nova oportunidade para os candidatos da lista de espera. A divulgação da lista de espera e os prazos para a comprovação de documentos estão previstos para o dia 18 de agosto.