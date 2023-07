UEL inicia inscrições para vestibular 2024 em Londrina e mais quatro cidades do Paraná

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abre nesta segunda-feira (24) as inscrições para o vestibular 2024. O período para se candidatar é até o dia 5 de setembro, exclusivamente pelo portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). São ofertadas 3.100 vagas, das quais 2.500 por meio do vestibular e outras 600 via Sisu (Sistema de Seleção Unificado). O valor é R$ 176,00.





De acordo com a UEL, é necessário preencher a ficha de inscrição em que se seleciona curso, turno, opção de língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol) e a opção de prestar o processo pelo sistema universal ou de cotas. Ainda é possível escolher se a 1ª fase em será feita em Londrina ou em uma das outras quatro cidades paranaenses.

Neste ano, o concurso volta a ocorrer nos meses finais do ano, seguindo decisão do Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão). As provas serão nos dias 29 de outubro (1ª fase) e 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase). Antes das provas regulares, no dia 24 de setembro, a UEL aplica a PHE (Prova de Habilidades Específicas) destinada exclusivamente aos candidatos ao curso de Música. Assim como na edição 2023, as provas da 1ª fase vão ser em Londrina e em Curitiba, Cascavel (Oeste), Guarapuava (Centro) e Umuarama (Noroeste).





Conforme a coordenadora de Processos Seletivos, Sandra Garcia, a expectativa é repetir o ocorrido em 2023, quando 20.858 estudantes se inscreveram para o vestibular. Para a coordenadora, a descentralização das provas deve incentivar um volume maior de interessados, que poderão contar com mais facilidade para fazer a 1ª fase.

Garcia pontua que o retorno do concurso nos meses finais do ano visa atender a demandas dos estudantes, que preferem uma data consolidada para as provas, semelhante aos vestibulares de outras instituições de Ensino Superior. A concentração facilita para o candidato que está se preparando devido à proximidade da conclusão do ano letivo e do Ensino Médio. “No último vestibular de 2023, realizado em março e abril passado, muitos candidatos não compareceram pois já tinham sido aprovados em outras instituições”, explica.





A respeito do calendário acadêmico da UEL, a coordenadora recorda que o ano letivo 2024 da UEL será de agosto deste ano a meados de 2025, afetado pelo impacto da pandemia de Covid-19. A universidade, por meio do gabinete da reitoria e da Prograd (pró-reitoria de Graduação), está trabalhando para reduzir essa diferença e conciliar o cronograma de atividades da UEL com o calendário civil. “Entendemos que o estudante deve focar entrar em uma universidade de qualidade, com uma oportunidade de formação profissional que abrirá novas perspectivas,” diz Garcia.

