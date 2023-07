Estudantes londrinenses cobram valorização da pesquisa no Brasil

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) anunciou que vai flexibilizar o acúmulo de bolsas de estudo e atividades remuneradas no Brasil a partir de outubro deste ano.





A portaria n° 133/2023 aponta que caberá às instituições e aos PPGs (Programas de Pós-Graduação) atualizar os critérios para permissão ou vedação do acúmulo.



É uma medida que acompanha outras alterações no cenário da pós-graduação no país. Em fevereiro, a Capes e o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que são agências federais, já haviam atualizado os valores mensais das bolsas - de R$ 1,5 mil para R$ 2,1 mil, no mestrado, de R$ 2,2 mil para R$ 3,1, no doutorado, e de R$ 4,1 mil para R$ 5,2 mil, no pós-doutorado.





Para a diretora de pesquisa da Proppg (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Suzana Mali de Oliveira, as mudanças são positivas e podem contribuir para ampliar o público da pós-graduação.





No caso dos valores das bolsas, a diretora ressalta que o aumento foi importante “porque nossos estudantes estavam sofrendo com valores há muitos anos sem reajustes”; já os critérios para o acúmulo serão discutidos na instituição com os programas.





