Prova de Habilidade de Música do vestibular da UEL vai reunir 56 candidatos neste domingo

Um total de 56 candidatos fará a PHE (Prova de Habilidade Específica) do curso de Música, neste domingo (24), no Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Artes), no Campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





As provas serão aplicadas a partir das 8h e depois às 14h e avaliam o conhecimento do candidato quanto a materiais, estruturas e aspectos expressivos da música. O resultado da prova será divulgado no próximo dia 29, no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops).

O candidato que não for aprovado poderá concorrer no Vestibular 2024 com a segunda opção de graduação, feita no ato da inscrição.





De acordo com a coordenadora da Cops, Sandra Garcia, na parte da manhã será aplicada uma prova discursiva. Na parte da tarde, o candidato fará uma prova individual, dividida em duas partes: leitura à primeira vista e execução instrumental. Todo o processo será acompanhado por professores do Departamento de Música e Teatro.

