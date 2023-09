Após modernização, Museu de Anatomia da UEL reabre para visitantes

Um dos locais mais visitados da Universidade Estadual de Londrina, o Museu Didático Professor Carlos da Costa Branco, o Museu de Anatomia do CCB (Centro de Ciências Biológicas), recebeu uma série de melhorias e já está pronto para retomar a agenda de visitas com grupos de até 50 pessoas. As visitas são guiadas por monitores e devem ser agendadas exclusivamente pelo portal, havendo a cobrança de uma pequena taxa de manutenção. Há vagas para novos monitores.





As novidades vieram de investimentos de R$ 40 mil e buscam enfatizar o papel do Museu como agente educativo ao atender às demandas das escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino das regiões Norte e Nordeste do Paraná, assim como do Sul de São Paulo. As melhorias envolvem uma nova pintura, a reorganização dos acessos e da sinalização e adequações no piso. A partir deste trabalho, o Museu ainda ganhou nova iluminação com lâmpadas de led, melhorando a visualização das cerca de 700 peças.

Composto por peças anatômicas de humanos e animais, o acervo do Museu Didático de Anatomia da UEL nasceu em 1962, com uma pequena coleção de crânios de animais doados pelo professor Carlos da Costa Branco, o primeiro docente titular da então Faculdade Estadual de Odontologia (FEOL). Em 9 de outubro de 1997, após iniciativa das professoras Marilinda Vieira dos Santos Costa, Maria Aparecida Vivan de Carvalho e Vilma Schwald Babboni, o museu passou a levar o nome do professor, cujo legado para a preservação da história da anatomia permanece vivo em cada setor.