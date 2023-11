Questão do Enem não é para estudante concordar, mas compreender texto, diz presidente do Inep

Diante de críticas de ruralistas a questões do Enem 2023 que abordaram o agronegócio, o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Manuel Palácios, disse que as perguntas do exame não pedem que o estudante concorde com temas abordados, mas que compreenda o que os textos dizem.



Palácios defendeu os critérios técnicos e o espírito público da elaboração do exame. Disse não haver motivos para anular itens.





A Frente Parlamentar da Agropecuária publicou nota na segunda-feira (6) em que pede anulação de duas questões, que tratam da Amazônia e do Cerrado. A nota diz que as perguntas têm viés ideológico, sem "critério científico", e criam imagem negativa e distorcida do agronegócio.





As perguntas criticadas caíram no primeiro dia do Enem, que começou no domingo (5) e continua no próximo (12). O Inep é o órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pelo exame.





"Ninguém precisa concordar com o suporte do item, nem o item está perguntando se o estudante concorda. A questão quer saber se o estudante é capaz de compreender um determinado texto", disse Palácios à reportagem.