Ruralistas criticam Enem 2023 por itens que ligam agronegócio a exploração e desmatamento

MEC descarta cancelamento do Enem após suposto vazamento de imagens O ministro da Educação, Camilo Santana, descartou, nesta segunda-feira (6), o cancelamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023, após suposto vazamento de imagens da prova no domingo (5), primeiro dia de aplicação das provas.



O Sindicato Rural de Ribeirão Preto também se posicionou, por meio de carta endereçada aos organizadores do exame. No texto, afirma que há uma tentativa de "demonizar o agronegócio brasileiro". O texto foi divulgado por Fabio Wajngarten, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



As duas questões trazem trechos adaptados de artigos científicos. Pedem que o participante interprete o que os autores quiseram transmitir.



Publicidade Na questão sobre o cerrado, o texto do enunciado diz que a lógica do agronegócio tem se sobreposto aos conhecimentos dos camponeses. Cita termos como "chuvas de veneno".



Já no item que trata da amazônia, o excerto indica que o desmatamento da região tem a ver com a expansão da soja, mas também com a ação de "grileiros, madeireiros e pecuaristas".



Publicidade Os artigos utilizados na confecção das questões são facilmente encontrados na internet. Foram escritos por professores e pesquisadores ligados à USP (Universidade de São Paulo), UEG (Universidade estadual de Goiás) e UFG (Universidade Federal de Goiás), e veiculados em publicações científicas.





