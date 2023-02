Redação do vestibular da UEL volta a exigir diferentes habilidades de escrita

Chances aumentam, porém...





Ela analisa que com duas a quatro propostas, as chances de pontuação aumentam, mas por outro lado a prova eliminatória com textos mais curtos exigem “operações cognitivas diferentes” do candidato. Vale ressaltar ainda que todas as propostas pedidas pela prova da UEL devem ser respondidas.





“O aluno não deve se preparar para uma única abordagem, que é o texto argumentativo. Entre essas propostas, podem aparecer textos de diversas modalidades. Por isso é fundamental prestar atenção ao enunciado e identificar o verbo de comando que vai conduzir o candidato para aquilo que ele deve fazer”, aconselhou.





