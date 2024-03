Secretaria da Educação recolhe das escolas do PR livro premiado que trata de racismo

Se, de fato, é pela poesia, pelo romance e pelo amor que vale a pena viver, o acesso à literatura e cultura nas escolas do Paraná pode estar vivendo uma ameaça diante da retirada de um livro nacional das salas de aula. Retratando o racismo estrutural que impregna a sociedade brasileira, "O Avesso da Pele", do escritor Jeferson Tenório, está, de acordo com especialistas, sendo censurado no Paraná.





Diretor de Educação da Seed-PR (Secretaria do Estado da Educação do Paraná), Anderfábio Oliveira dos Santos afirmou que todos os livros que chegam às escolas públicas passam pelo crivo de especialistas na área por meio do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Entretanto, por conta da reclamação de pais e de outros entes da sociedade, a Seed decidiu, como medida cautelar, fazer uma análise mais apurada do conteúdo da obra.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A nossa preocupação não é com o teor total da obra, que traz até questões relacionadas ao racismo estrutural e isso é muito pertinente, mas com alguns trechos do livro que trazem uma abordagem, uma linguagem sexual explícita”, aponta, ressaltando que o que será analisado é se o livro corresponde à faixa etária indicada, que é a dos estudantes do ensino médio.